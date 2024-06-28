Мать пятерых детей просит власти Бердска вернуть полноценную молочную кухню

Жительница Бердска, мать пятерых детей, Татьяна Барчан, рассказала «МК в Новосибирске», что столкнулась с проблемой получения бесплатных кисломолочных продуктов для своего младшего сына, которому всего 9 месяцев. Несмотря на то, что детям из многодетных семей положена бесплатная молочная кухня до двух лет, Татьяна получает только сухие смеси и растворимую кашу.



«У нас на базаре есть точка Биовесты, хорошая продукция, но, во-первых, мне нужно ехать туда, так как я живу на микрорайоне, ну и плюс, опять же — это надо покупать. А мы, как многодетные, имеем право бесплатно это все получать. Да, мы получаем кашу и смесь, это тоже хорошо, но кисломолочку тоже было бы здорово. Только смесь и каши стали получать с 2012 года. Я помню эту историю», — рассказала Татьяна.



Проблема с молочной кухней в Бердске существует уже давно. Раньше в городе была собственная молочная кухня, но ее оборудование сломалось в 2011 году. С того времени Татьяна получает только сухие смеси и каши, а кисломолочные продукты приходится покупать самостоятельно.



Татьяна обратилась с просьбой о решении проблемы на портал «Госуслуги», но ей предложили ездить за кефиром и творожком в Академгородок. «И мамочки некоторые у нас говорят — можно в Академ ездить. Кончено можно, но надо же выбрать время, на дорогах пробки, и ладно летом, а зимой, когда морозы. У меня дома много забот», — поделилась Татьяна.



Женщина обратилась к мэру Бердска, который пообещал разобраться с ситуацией. «Даже если оборудование дорого закупать, можно же логистику наладить. Потому что в Бердске довольно много семей, которые могли бы получать эту продукцию. Одну машину выделить, два холодильника на весь Бердск. Просим Вас в год семьи найти резервы и дать возможность малышам до 2 лет получать кисломолочные продукты в полном объёме в Бердске», — обращается Татьяна к властям.

