В Новосибирске начался демонтаж телевизионной вышки на улице Горской

«Все знают, что телестанция не работает уже более двух лет, а имущество ее продано. Но когда несколько месяцев назад на площадку прямо под вышкой начали завозить строительные блоки, началось волнение, — сказала в беседе с журналистом BFM-Новосибирск Алина Балутина. — Никто не подозревал изначально, когда тут жильё покупал, что вышку будут сносить. Теперь люди переживают, что перед их окнами будет стройка. У меня окна тоже выходят на этот большой открытый участок. Вижу, что работы идут быстро: за день срезали почти половину. Скоро, видимо, уже ничего не останется».