В Новосибирске начался демонтаж телевизионной вышки на улице Горской

В Новосибирске на улице Горской начались работы по демонтажу телевизионной вышки, которая обеспечивала работу частной телекомпании ТСМ. Долгое время она оставалась одним из самых высоких сооружений в левобережной части города.
О начале сноса известной телевышки BFM-Новосибирск сообщили жители домов по улице Горской. Они рассказывают, что работы сопровождаются шумом, но расстраивает людей сам факт сноса.
«Все знают, что телестанция не работает уже более двух лет, а имущество ее продано. Но когда несколько месяцев назад на площадку прямо под вышкой начали завозить строительные блоки, началось волнение, — сказала в беседе с журналистом BFM-Новосибирск Алина Балутина. — Никто не подозревал изначально, когда тут жильё покупал, что вышку будут сносить. Теперь люди переживают, что перед их окнами будет стройка. У меня окна тоже выходят на этот большой открытый участок. Вижу, что работы идут быстро: за день срезали почти половину. Скоро, видимо, уже ничего не останется».
Телевизионная станция «Мир» начала работу в 1996 году. Как рассказывают бывшие сотрудники ТСМ, ее производственной базой стало здание и оборудование, в том числе и вышка, которые ранее использовались «глушилкой КГБ». ТСМ просуществовала 30 лет. В декабре 2021 года она прекратила вещание. В сентябре 2023 активы телестанции выкупил крупный застройщик — ГК «Дом-строй». На земельном участке планируют строить жилые дома.