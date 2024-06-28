Гость из Петербурга рассказал, что увидел во время удара по Севастополю

Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из них двое детей.
Как рассказал Алексей, он приехал в Севастополь из Санкт-Петербурга к родителям. В день трагедии он отдыхал на пляже в Любимовке, примерно в 2−3 километрах от Учкуевки.
«Я видел это все. Все очень быстро произошло. Прямо над нами — две ракеты, а потом начались взрывы какие-то по бокам где-то. И потом я просто взглянул в бок и увидел фонтаны в воде» , — рассказал мужчина.
По его словам, люди на его пляже не испугались, никто не побежал прятаться, и он тоже. «Потому что люди привыкли уже к эти взрывам», — добавил собеседник агентства.