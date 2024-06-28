Семинары и вебинары пройдут в июле в налоговых органах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Мероприятия проводятся для всех категорий налогоплательщиков с целью информирования об изменениях налогового законодательства.
Сотрудники налоговых органов подробно расскажут о порядке учета начислений платежей по налогам и страховым взносам, об актуальных вопросах по урегулированию задолженности, о работе в Личном кабинете, а также приведут примеры заполнения конкретных документов (уведомлений, заявлений).
Для удобства налогоплательщиков семинары пройдут не только в операционных залах инспекций, но и на других площадках, включая центры поддержки предпринимательства.
Дату, время и место проведения семинаров и вебинаров можно посмотреть на сайте ФНС России.
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