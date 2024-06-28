Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семинары и вебинары пройдут в июле в налоговых органах Нижегородской области

Сотрудники налоговых органов расскажут об изменениях в налоговом законодательстве.

Семинары и вебинары пройдут в июле в налоговых органах Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Мероприятия проводятся для всех категорий налогоплательщиков с целью информирования об изменениях налогового законодательства.

Сотрудники налоговых органов подробно расскажут о порядке учета начислений платежей по налогам и страховым взносам, об актуальных вопросах по урегулированию задолженности, о работе в Личном кабинете, а также приведут примеры заполнения конкретных документов (уведомлений, заявлений).

Для удобства налогоплательщиков семинары пройдут не только в операционных залах инспекций, но и на других площадках, включая центры поддержки предпринимательства.

Дату, время и место проведения семинаров и вебинаров можно посмотреть на сайте ФНС России.

(18+).