Медучреждениям Башкирии нужны более четырех тысяч медработников

— Для привлечения специалистов выезжаем в медицинские учебные заведения Челябинской и Свердловской областей, проводим встречи со студентами и ожидаем приезда не менее десяти человек, — рассказал и. о. главы администрации Дуванского района Айдар Абдуллин. — В филиале Уфимского медколледжа в этом году выпускается 46 человек, из них 11 будут трудоустроены в нашем районе по целевым контрактам.