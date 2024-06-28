Медучреждениям Башкирии нужны более четырех тысяч медработников

В медицинских организациях Башкирии трудятся 75 832 человека — 15 тысяч врачей и 37 тысяч средних медработников. По словам министра здравоохранения РБ Айрата Рахматуллина, сегодня, чтобы снизить дефицит кадров, необходимо привлечь в государственные медорганизации региона 4425 работников среднего звена и 340 специалистов скорой помощи.
— Дефицит складывается из-за недостаточного притока молодых специалистов на местах, — пояснил г-н Рахматуллин.
Так, для привлечения специалистов на село в Башкирии реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».
Айрат Рахматуллин отметил успешный кадровый опыт Дуванского района, где в этом году уже приняли на работу четырёх фельдшеров и девять медсестёр.
— Для привлечения специалистов выезжаем в медицинские учебные заведения Челябинской и Свердловской областей, проводим встречи со студентами и ожидаем приезда не менее десяти человек, — рассказал и. о. главы администрации Дуванского района Айдар Абдуллин. — В филиале Уфимского медколледжа в этом году выпускается 46 человек, из них 11 будут трудоустроены в нашем районе по целевым контрактам.
По словам г-на Абдуллина, с 2012 года в районе построили пять социальных домов, в которых 69 квартир получили медицинские работники, а сейчас возводится шестой.
Айдар Абдуллин объяснил, что при поддержке регионального минсельхоза планируется построить еще шесть домов — земельные участки уже подготовлены.
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что в 2025 году власти РБ проведут капитальный ремонт здания Месягутовского педагогического колледжа, который в том числе готовит и средний медперсонал.