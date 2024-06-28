В Новосибирске выявили 15 школ, где ученики не говорят по-русски

В Новосибирске насчитали 15 школ, в которых учатся дети, не говорящие на русском языке. Это члены семей мигрантов, которые недавно приехали в регионе. На освоение языка у каждого ребенка уходит в среднем 6−7 месяцев.
Выявление школ с учениками — инофонами это часть проекта «Формирование и апробация комплексно-педагогической модели социо-культурной интеграции школьников, не владеющих русским языком, в образовательную среду школы». Он реализуется в Новосибирске с 2023 года.
«Мы определили 15 школ, в которых в большинстве классов есть инофоны, то есть дети, которые не понимают русского вообще, — сообщила BFM-Новосибирск кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и методики начального образования НГПУ Надежда Касенова. — В каждом классе в среднем до пяти таких учеников. Это довольно серьезная история, потому что учителей никто не учил, как работать с такими детьми. Все эти 15 школ мы недавно посетили и разговаривали с каждым директором. Дети, не знающие русского, есть и в начальных классах и в среднем звене, в в 10 и 11 класс дети мигрантов идут редко. В начальной школе для таких детей адаптация и обучение проходит проще, особенно если учитель берет их под свое крыло, а вот для тех, кто старше всё сложнее. Обычно они идут на понижение на класс. Родителям объясняют, что так детям будет легче адаптироваться и учиться».
Не знают русского языка дети из семей, недавно приехавших в Россию. Они осваиваются они в новой языковой среде достаточно быстро — в среднем за 6−7 месяцев. Но эти полгода чаще всего проходят в сильном напряжении и стрессе, говорят педагоги.
«Эти полгода очень болезненные. Ребенок в чужой среде. Он чувствует себя чужаком. Здесь серьезные риски, — говорит Надежда Касенова. — И важно, какой будет среда, как она его примет: поможет или наоборот. Детьми мигрантов нужно заниматься не только в рамках русского языка, а вести целое психолого-педагогическое сопровождение. И сейчас именно такую программу разрабатывают городской центр образования и здоровья “Магистр”, НИСО, НГПУ».
Все 15 школ (№ 1, № 7, № 58, № 66, № 71, № 77, № 87, № 108, № 109, № 122, № 182, № 182, № 183, № 194, № 197, № 198) получили статус городских базовых площадок, на которых будет реализовываться новая программа интеграции детей мигрантов в образовательную среду. В новом учебном году в этих школах начнут работать менторы из числа партнеров проекта, в том числе из патриотических организаций.
27 июня в Новосибирске по инициативе движения «Защитник» и Новосибирского отделения Российского общества «Знание» прошло заседание «Клуба наставников», посвященное вопросам внешней миграции и межнациональных отношений. Ситуация в школах, где учатся дети мигрантов, была признана экспертами одним их самых значимых вопросов.
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