В Новосибирске выявили 15 школ, где ученики не говорят по-русски

«Мы определили 15 школ, в которых в большинстве классов есть инофоны, то есть дети, которые не понимают русского вообще, — сообщила BFM-Новосибирск кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и методики начального образования НГПУ Надежда Касенова. — В каждом классе в среднем до пяти таких учеников. Это довольно серьезная история, потому что учителей никто не учил, как работать с такими детьми. Все эти 15 школ мы недавно посетили и разговаривали с каждым директором. Дети, не знающие русского, есть и в начальных классах и в среднем звене, в в 10 и 11 класс дети мигрантов идут редко. В начальной школе для таких детей адаптация и обучение проходит проще, особенно если учитель берет их под свое крыло, а вот для тех, кто старше всё сложнее. Обычно они идут на понижение на класс. Родителям объясняют, что так детям будет легче адаптироваться и учиться».