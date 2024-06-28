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Жара с дождями: какая погода будет в Хабаровском крае 28 июня

В пятницу, 28 июня, в Хабаровском крае ожидается жаркая погода, которая будет сопровождаться кратковременными осадками.

Сейчас в Ричмонде: +29° 3 м/с 45% 754 мм рт. ст. +29°
Источник: Reuters

Такой прогноз опубликовали синоптики Дальневосточного гидрометцентра.

В Хабаровске днём +25…+27 градусов, к ночи похолодает до +17…+19 градусов. Возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 9−14 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре днём +26…+28 градусов, к ночи похолодает до +16…+18 градусов. С утра без существенных осадков, после обеда дождь. Ветер юго-западный, 8−13 м/с.

В Вяземском днём +28…+30 градусов. С утра без существенных осадков, днём кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 8−13 м/с.

В Советской Гавани днём +22…+24 градуса, к ночи похолодает до +12…+14 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7−12 м/с.

В Николаевске-на-Амуре днём +25…+27 градусов, к ночи похолодает до +14… +16 градусов. С утра без осадков, после обеда кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 6−11 м/с.

В Охотске днём +13…+15 градусов. Кратковременные дожди. Ветер юго-восточный, 6−11 м/с.