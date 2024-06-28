Прокуратура нашла серьёзные нарушения в обращении с отходами в Приморье

Проверка надзорного ведомства выявила, что план внедрения раздельного сбора мусора реализовали максимум наполовину. Есть населённые пункты, где систему ещё даже не начали внедрять: это Спасск-Дальний, Артём, Лесозаводск, Большой Камень, Дальнегорск, ЗАТО Фокино и другие.