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Прокуратура нашла серьёзные нарушения в обращении с отходами в Приморье

Это тянется с 2020 года.

Раздельный сбор мусора так и не смогли внедрить в Приморском крае с 2020 года, сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.

Проверка надзорного ведомства выявила, что план внедрения раздельного сбора мусора реализовали максимум наполовину. Есть населённые пункты, где систему ещё даже не начали внедрять: это Спасск-Дальний, Артём, Лесозаводск, Большой Камень, Дальнегорск, ЗАТО Фокино и другие.

Также не действует раздельный сбор отходов в районах края, где уже появились и работают мусоросортировочные комплексы.

Из-за нарушений прокуратура внесла представление зампреду правительства Приморья, курирующему вопросы ЖКХ.