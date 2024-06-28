Прокуратура нашла серьёзные нарушения в обращении с отходами в Приморье

Раздельный сбор мусора так и не смогли внедрить в Приморском крае с 2020 года, сообщили в Telegram-канале прокуратуры региона.
Проверка надзорного ведомства выявила, что план внедрения раздельного сбора мусора реализовали максимум наполовину. Есть населённые пункты, где систему ещё даже не начали внедрять: это Спасск-Дальний, Артём, Лесозаводск, Большой Камень, Дальнегорск, ЗАТО Фокино и другие.
Также не действует раздельный сбор отходов в районах края, где уже появились и работают мусоросортировочные комплексы.
Из-за нарушений прокуратура внесла представление зампреду правительства Приморья, курирующему вопросы ЖКХ.