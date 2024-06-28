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Недавно родившихся лесных котят показали в зоопарке Новосибирска

Бойкий «квартет» отрабатывает охотничьи навыки.

Источник: Зоопарк Новосибирска

На официальных страницах в соцсетях Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило выложили кадры с прогулки лесных котят.

Сообщается, что четверо малышей родились 3 мая 2024 года — один мальчик и три девочки. Первые недели родители скрывали их в домиках, а с начала июля стали выводить знакомиться с миром.

В настоящее время непоседы практически всё время проводят на улице: играют с травинками, нападают на мамин хвост, ловят шмелей.

«Они уже в том возрасте, когда им по зубам взрослая еда и положены свои порции мяса. Поэтому семейству увеличили рацион», — рассказала зоолог Юлия Коновалова.

флора и фауна