Недавно родившихся лесных котят показали в зоопарке Новосибирска

На официальных страницах в соцсетях Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило выложили кадры с прогулки лесных котят.
Сообщается, что четверо малышей родились 3 мая 2024 года — один мальчик и три девочки. Первые недели родители скрывали их в домиках, а с начала июля стали выводить знакомиться с миром.
В настоящее время непоседы практически всё время проводят на улице: играют с травинками, нападают на мамин хвост, ловят шмелей.
«Они уже в том возрасте, когда им по зубам взрослая еда и положены свои порции мяса. Поэтому семейству увеличили рацион», — рассказала зоолог Юлия Коновалова.