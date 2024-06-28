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Штраф за превосходство: хабаровское кафе оштрафовали за рекламу

Кафе из Хабаровска поплатилось за слово «самые» в рекламе.

Источник: Комсомольская правда

Управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало местное кафе за использование превосходной степени слова в рекламе. Она была размещена на мультимедийном табло «Платинум Арены». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

«В рекламе сообщалось, что “Здесь самые вкусные пирожные “Макарон” в городе”. Слово “самые” образует превосходную степень, что нарушает требования пункта 1 части 3 статьи 5 ФЗ “О рекламе”, — рассказали в УФАС Хабаровского края.

В законе нет прямого требования на запрет использования превосходной формы слова в рекламе, однако нужно подтверждать достоверность распространяемой рекламы, то есть ссылаться на источник исследования, который говорит о том, что это действительно «самое лучшее».

В данной рекламе такой критерий, по которому осуществлялось сравнение, не был соблюден, поэтому ее признали ненадлежащей.

Похожий случай был в Якутии. За непристойную рекламу оштрафовали комиссионный магазин. На него пожаловалась Управа Центрального округа города. Как пишет «КП»-Якутия", на баннере изобразили девушку в неприличной позе.

ФАС