Штраф за превосходство: хабаровское кафе оштрафовали за рекламу

Управление Федеральной антимонопольной службы оштрафовало местное кафе за использование превосходной степени слова в рекламе. Она была размещена на мультимедийном табло «Платинум Арены». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«В рекламе сообщалось, что “Здесь самые вкусные пирожные “Макарон” в городе”. Слово “самые” образует превосходную степень, что нарушает требования пункта 1 части 3 статьи 5 ФЗ “О рекламе”, — рассказали в УФАС Хабаровского края.
В законе нет прямого требования на запрет использования превосходной формы слова в рекламе, однако нужно подтверждать достоверность распространяемой рекламы, то есть ссылаться на источник исследования, который говорит о том, что это действительно «самое лучшее».
В данной рекламе такой критерий, по которому осуществлялось сравнение, не был соблюден, поэтому ее признали ненадлежащей.
Похожий случай был в Якутии. За непристойную рекламу оштрафовали комиссионный магазин. На него пожаловалась Управа Центрального округа города. Как пишет «КП»-Якутия", на баннере изобразили девушку в неприличной позе.