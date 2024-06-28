В Красноярском крае назвали топ-5 востребованных вакансий

28 июня на территории края началась Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В связи с этим были отобраны 5 актуальных вакансий, которые были заявлены на ярмарку.
Так, в Норильске требуется машинист автогрейдер для работы в горно-металлургическом комплексе. Зарплата очень привлекательная — от 193 тысяч рублей.
Также в Северо-Енисейском районе открыто вакантное предложение на пост старшего инженера по контролю монтажа оборудования и систем в золотодобывающей компании. Зарплату предлагают от 122 тысяч рублей.
Есть вакансии и в самом Красноярске. На металлургическом предприятии ищут инженера группы надзора и ремонта зданий. Зарплата — от 115 тысяч рублей.
Отметим, что на ярмарке красноярцы смогут найти работу на любой вкус. Ведь в этом году на фестиваль труда заявились 500 работодателей, которые оставили около 10 тысяч вакансий.
Всероссийская ярмарка трудоустройства в Красноярске пройдет с 10.00 до 15.00 в МВДЦ «Сибирь».