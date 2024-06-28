Уехавшая на Украину певица не оплатила долги в России

Как следует из документов, у 46-летней Максаковой* две непогашенные задолженности на общую сумму 61 249 рублей. Первая задолженность составляет 29,8 тысячи рублей и за неуплату начислено еще 4233 рубля. Вторая — взыскания имущественного характера в пользу физических или юридических лиц — на 25 тысяч рублей, которая также не была погашена, после чего было начислено взыскание на 2 тысячи рублей.
Минюст внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Ведомство сообщало, что Максакова* призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей государственной власти в России, распространяла материалы, созданные иноагентами.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.