Уехавшая на Украину певица не оплатила долги в России

Как следует из документов, у 46-летней Максаковой* две непогашенные задолженности на общую сумму 61 249 рублей. Первая задолженность составляет 29,8 тысячи рублей и за неуплату начислено еще 4233 рубля. Вторая — взыскания имущественного характера в пользу физических или юридических лиц — на 25 тысяч рублей, которая также не была погашена, после чего было начислено взыскание на 2 тысячи рублей.