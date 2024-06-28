Сильные ливни и град в пятницу ожидаются на Южном Урале

Температура воздуха днем составит от +15 до +20 градусов. Ветер восточной четверти 6−11 метров в секунду, местами порывы до 21, при грозах до 25.
В Челябинске сегодня облачно, дождь, местами сильный. Температура воздуха днем составит от +15 до +17 градусов. Ветер восточной четверти 6−11 метров в секунду, порывы до 15.
День Ангела сегодня, 28 июня, у Григория, Ефрема, Ионы, Лазаря, Михаила, Модеста и Федора.
Между прочим, 28 июня 2024 года отмечают Фитов день. Согласно народным приметам, сегодня ни в коем случае нельзя веселиться. У всех, кто ослушается, в жизни может начаться черная полоса. В связи с этим рекомендуется отказаться от проведения праздников.