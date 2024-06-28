Сильные ливни и град в пятницу ожидаются на Южном Урале

Между прочим, 28 июня 2024 года отмечают Фитов день. Согласно народным приметам, сегодня ни в коем случае нельзя веселиться. У всех, кто ослушается, в жизни может начаться черная полоса. В связи с этим рекомендуется отказаться от проведения праздников.