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Сильные ливни и град в пятницу ожидаются на Южном Урале

В пятницу, 28 июня, в Челябинской области будет облачно, дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, в отдельных районах грозы, град, местами крупный, утром туманы.

Сейчас в Ричмонде: +24° 2 м/с 69% 756 мм рт. ст. +24°
Источник: Reuters

Температура воздуха днем составит от +15 до +20 градусов. Ветер восточной четверти 6−11 метров в секунду, местами порывы до 21, при грозах до 25.

В Челябинске сегодня облачно, дождь, местами сильный. Температура воздуха днем составит от +15 до +17 градусов. Ветер восточной четверти 6−11 метров в секунду, порывы до 15.

День Ангела сегодня, 28 июня, у Григория, Ефрема, Ионы, Лазаря, Михаила, Модеста и Федора.

Между прочим, 28 июня 2024 года отмечают Фитов день. Согласно народным приметам, сегодня ни в коем случае нельзя веселиться. У всех, кто ослушается, в жизни может начаться черная полоса. В связи с этим рекомендуется отказаться от проведения праздников.