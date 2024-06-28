Во Владивостоке из моря достали русалку: арт-объект хотят восстановить

В четверг, 27 июня, со дна моря была поднята скульптура русалки — арт-объект, украшавший Спортивную гавань Владивостока в начале 2000-х годов. Как сообщила пресс-служба мэрии, операцию по подъему провела компания Concrete Jungle с участием Бориса Киричевского, заместителя директора МБУ «Лазо», который трижды нырял для осмотра и определения объема работ.
В ходе первого погружения было осмотрено дно, сама фигура и ее основание. Затем вокруг скульптуры убрали ил и песок, а также прикрепили стропы для ее аккуратного извлечения. Скульптура оценивается как находящаяся в удовлетворительном состоянии и в настоящее время размещена в зоне временного хранения для детального осмотра.
Анна Джура, начальник управления городской среды мэрии, сообщила о планах по очистке русалки от ракушек и восстановлению утраченных частей. Рассматривается возможность размещения статуи в парке культуры и отдыха имени Лазо на Санаторной, где планируют создать музей советских скульптур.
Русалка была установлена на Спортивной набережной в 2003 году, но через несколько лет из-за таяния льда и отхода его от берега объект оказался под водой. До этого момента скульптура сталкивалась с актами вандализма, включая появление непристойных надписей в 2007 году и утрату головы в 2008 году, после чего муниципальные службы восстановили ее.
Создатель статуи, Александр Субботин, предложил в 2018 году вернуть скульптуру на ее первоначальное место, заявив о готовности провести необходимые работы за свой счет при поддержке городских властей. Опросы, проведенные в 2018 и 2019 годах, показали, что большинство жителей поддерживают идею подъёма и восстановления русалки.