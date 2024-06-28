Во Владивостоке из моря достали русалку: арт-объект хотят восстановить

Русалка была установлена на Спортивной набережной в 2003 году, но через несколько лет из-за таяния льда и отхода его от берега объект оказался под водой. До этого момента скульптура сталкивалась с актами вандализма, включая появление непристойных надписей в 2007 году и утрату головы в 2008 году, после чего муниципальные службы восстановили ее.