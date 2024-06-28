Жара до +37 градусов ожидается в Красноярске на последних выходных июня

В воскресенье, 30 июня, днём ожидается до +37 градусов, в ночное время температура понизится до +21 градуса. Синоптики прогнозируют переменную облачность, в ночь на 1 июля пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-западный до 2−7 метров в секунду.