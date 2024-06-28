Жара до +37 градусов ожидается в Красноярске на последних выходных июня

В Красноярске на последних выходных июня ожидается жара до +37 градусов. Прогноз погоды на 29 и 30 июня сообщают синоптики Гидрометцентра России.
В субботу, 29 июня, дневная температура в городе составит до +35 градусов, ночью будет до +19 градусов. Ожидается солнечная погода, осадки не прогнозируются. Ветер юго-восточный до 2−5 метров в секунду.
В воскресенье, 30 июня, днём ожидается до +37 градусов, в ночное время температура понизится до +21 градуса. Синоптики прогнозируют переменную облачность, в ночь на 1 июля пройдёт небольшой дождь. Ветер юго-западный до 2−7 метров в секунду.
Ранее специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали, какой головной убор убережёт от солнечного удара в жару.