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В Красноярске снова объявлен режим «черного неба»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Режим неблагоприятных метеоусловий будет действовать в краевом центре до 19:00 30 июня.

Источник: НИА Красноярск

По данным Среднесибирского УГМС, рассеивание загрязняющих веществ затруднено в связи с установившейся жаркой погодой. Высокие температуры способствуют образованию прединверсионного слоя.

Предприятиям города уже направлена информация о необходимости незамедлительного принятия мер по снижению промышленных выбросов в атмосферу, отмечает пресс-служба минэкологии края.

Если будут выявлены незаконно работающие организации, которые не имеют планов по снижению нагрузки в НМУ, материалы в отношении нарушителей будут переданы в суд.

Режим НМУ также действует в Минусинске, где он продлится до 19:00 сегодняшнего дня.

экология