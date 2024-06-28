В Красноярске снова объявлен режим «черного неба»

По данным Среднесибирского УГМС, рассеивание загрязняющих веществ затруднено в связи с установившейся жаркой погодой. Высокие температуры способствуют образованию прединверсионного слоя.
Предприятиям города уже направлена информация о необходимости незамедлительного принятия мер по снижению промышленных выбросов в атмосферу, отмечает пресс-служба минэкологии края.
Если будут выявлены незаконно работающие организации, которые не имеют планов по снижению нагрузки в НМУ, материалы в отношении нарушителей будут переданы в суд.
Режим НМУ также действует в Минусинске, где он продлится до 19:00 сегодняшнего дня.