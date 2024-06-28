Стало известно, где в Нижнем Новгороде отключат электричество 28 июня. Информацию опубликовало Управление ГОЧС по Нижнему Новгороду.
Согласно информации, с 09:00 до 12:00 электричества не будет по адресам: ул. Пойменная, 1−20, 5а-9а, ул. Синявская, 1−15, ул. Лысенко, 1−24, ул. Стригинская, 1−46, Вновьпроектная, 1−29, 2−36, пер. Стригинский, 2−25а.
С 13: 00 до 16:00 свет отключат по адресам: ул. Стахановская, 1−57, 2−34, 10а, 29а, 30а, ул. Гайдара, 1−45, ул. Безлесная, 16.18, 20, 37, ул. Малышевская, 4−36, 1−33, ул. Отрадная, 9−334, ул. Булавина, 5 и 6.
С 09:00 до 17:00 электричества не будет по адресам: ул. Сафронова, 6 и 8, ул. Перекопская, 1а, 3 и 3а, ул. Совнаркомовская, 32.
Отключения носят плановый характер.