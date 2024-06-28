Жулики в Приморье начали предлагать пенсионерам скидки на оплату ЖКХ

Собеседник утверждал, что месяц назад на адрес женщины было отправлено уведомление о предоставлении скидки, и теперь необходимо внести ее данные в реестр льготников. Однако женщина отреагировала адекватно, заявив, что уже пользуется всеми скидками, предусмотренными для нее по возрасту. После этого она прекратила разговор, обратилась в полицию и сообщила о случившемся.