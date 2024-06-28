Жулики в Приморье начали предлагать пенсионерам скидки на оплату ЖКХ

Мошенники в Приморье начали обманывать пожилых людей, предлагая скидку на оплату электроэнергии. Как сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, в Находке был зафиксирован случай, когда жительница города получила звонок от неизвестного, представившегося сотрудником энергетической компании. Злоумышленник сообщил женщине, что пенсионерам старше 60 лет полагается скидка в 30% на оплату электроэнергии и предложил оформить эту льготу.
Собеседник утверждал, что месяц назад на адрес женщины было отправлено уведомление о предоставлении скидки, и теперь необходимо внести ее данные в реестр льготников. Однако женщина отреагировала адекватно, заявив, что уже пользуется всеми скидками, предусмотренными для нее по возрасту. После этого она прекратила разговор, обратилась в полицию и сообщила о случившемся.
Полиция напоминает о распространенных схемах мошенничества, связанных с банковскими картами, звонками от лже-служб безопасности банка и поддельными представителями правоохранительных органов. При получении подозрительных звонков рекомендуется положить трубку и связаться с банком, чтобы уточнить информацию. Не передавайте посторонним пин-коды и данные банковских карт.