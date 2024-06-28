Эксперт Шихов объявил об окончании холодного периода в Пермском крае

«В пятницу днем +14… +19˚ (в Перми до +18˚), в субботу уже на большей части края будет ясно, но из-за затока холода по высотам такая же температура днем +15… +20˚ (холоднее на юго-востоке, теплее на северо-западе)», — рассказал инженер ГИС-центра ПГНИУ.