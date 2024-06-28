Эксперт Шихов объявил об окончании холодного периода в Пермском крае

Эксперт, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов объявил об окончании холодного периода в июне 2024 года Пермском крае.
Об этом он рассказал в своём телеграм-канале «Опасные погодные явления». По словам инженера ГИС-центра, самый холодный период, который установился в этом месяце, подходит к концу. До конца недели в Пермском крае наступит потепление.
По словам эксперта, следующий циклон не скажется на погоде в Прикамье: он пойдёт по более восточной траектории и приведёт к большому количеству дождей в Зауралье.
«Пермский край окажется в глубоком тылу этого циклона, осадков не ожидается, и влияние циклона проявится лишь достаточно сильным северо-восточным ветром, с порывами до 15 метров в секунду днём в субботу», — пояснил Андрей Шихов.
В это время в Пермском крае начнётся постепенное потепление.
«В пятницу днем +14… +19˚ (в Перми до +18˚), в субботу уже на большей части края будет ясно, но из-за затока холода по высотам такая же температура днем +15… +20˚ (холоднее на юго-востоке, теплее на северо-западе)», — рассказал инженер ГИС-центра ПГНИУ.
30 июня воздух в Пермском крае может прогреться до +25 градусов.