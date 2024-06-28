Объявлены хедлайнеры на НЕБОФЕСТ, который пройдет в Красноярске

Мультиформатный и мультиспортивный фестиваль НЕБОФЕСТ в этом году впервые пройдет в Красноярске. Ежегодно программу завершают выступления концерт звезд. Организаторы опубликовали список хедлайнеров.
Среди них группа «Следы», играющая легкий и сочный поп-панк. Артисты экспериментируют со звуком и смешивают жанры. Вечернюю программу откроет исполнитель лейбла Black Star Егор Шип.
«Молодой и перспективный, известный по таким трекам, как “Пикачу” и “Dior”. Продолжит концерт группа, которую многие знают по строчке “Синенькая юбочка, ленточка в косе…”. “Маша и Медведи” с нежным роком порадует своим выступлением красноярцев и гостей региона, неравнодушных к её творчеству», — рассказали организаторы фестиваля.
«Кроме выступления артистов, гостей фестиваля ждёт обширная парашютная программа, ведь главная изюминка “НЕБОФЕСТА” — парашютный спорт. Посмотреть за прыжками с парашютом лучших спортсменов региона и страны, прыгнуть в тандеме самому и “прыгнуть” в очках виртуальной реальности сможет каждый посетитель», — добавили организаторы.
На фестивале будет работать фуд-корт, творческий квартал, активности для детей и родителей, квесты, игры, лекторий. А спортивные организации на своих локациях проведут мастер-классы и открытые уроки, а также выступят на сцене с показательными программами.
Фестиваль НЕБОФЕСТ пройдет в Красноярске 28 июля. Вход для всех гостей будет совершенно бесплатным.
Всю информацию о скором проведении фестиваля можно также найти в официальной группе «ВКонтакте» или официальном telegram-канале.