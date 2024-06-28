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Объявлены хедлайнеры на НЕБОФЕСТ, который пройдет в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Для гостей фестиваля выступят группа «Следы», Егор Шип, «Маша и медведи», а также Глеб Самойлов и Снэйк.

Источник: Дирекция фестиваля

Мультиформатный и мультиспортивный фестиваль НЕБОФЕСТ в этом году впервые пройдет в Красноярске. Ежегодно программу завершают выступления концерт звезд. Организаторы опубликовали список хедлайнеров.

Среди них группа «Следы», играющая легкий и сочный поп-панк. Артисты экспериментируют со звуком и смешивают жанры. Вечернюю программу откроет исполнитель лейбла Black Star Егор Шип.

«Молодой и перспективный, известный по таким трекам, как “Пикачу” и “Dior”. Продолжит концерт группа, которую многие знают по строчке “Синенькая юбочка, ленточка в косе…”. “Маша и Медведи” с нежным роком порадует своим выступлением красноярцев и гостей региона, неравнодушных к её творчеству», — рассказали организаторы фестиваля.

Закроет плеяду хедлайнеров Глеб Самойлов и Снэйк с программой «Агата Кристи 35 на бис». Музыканты исполнят лучшие хиты, известные всем любителям русского рока.

«Кроме выступления артистов, гостей фестиваля ждёт обширная парашютная программа, ведь главная изюминка “НЕБОФЕСТА” — парашютный спорт. Посмотреть за прыжками с парашютом лучших спортсменов региона и страны, прыгнуть в тандеме самому и “прыгнуть” в очках виртуальной реальности сможет каждый посетитель», — добавили организаторы.

На фестивале будет работать фуд-корт, творческий квартал, активности для детей и родителей, квесты, игры, лекторий. А спортивные организации на своих локациях проведут мастер-классы и открытые уроки, а также выступят на сцене с показательными программами.

Фестиваль НЕБОФЕСТ пройдет в Красноярске 28 июля. Вход для всех гостей будет совершенно бесплатным.

Всю информацию о скором проведении фестиваля можно также найти в официальной группе «ВКонтакте» или официальном telegram-канале.

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