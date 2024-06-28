Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов РК

Днем в горах Туркестанской области ожидаются гроза, на севере пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20 м/с. г. Шымкент: 28 июня ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15−20 м/с. г. Туркестан: 28 июня ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15−20 м/с.