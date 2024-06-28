Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов РК

На севере, востоке Атырауской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, юге, днем севере, юге, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, западный на севере, юге, востоке области днем порывы 15−20 м/с. На западе, юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Атырау: 28 июня ожидается гроза. Ветер западный днем порывы 15−20 м/с.
На юге области Жетісу ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на востоке области порывы 15−20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35−39 градусов. г. Талдыкорган: 28 июня днем сохраняется сильная жара 37−39 градусов.
Во второй половине дня ожидается гроза, возможен град. Ветер юго-восточный во второй половине дня порывы 15−20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35−37 градусов.
В Акмолинской области ночью на западе, юге ожидается гроза, днем на большей части области гроза, шквал, на западе, севере, юге области град. Ветер юго-восточный на западе, севере, востоке области порывы 15−20, временами 23 м/с. г. Кокшетау: 28 июня во второй половине дня ожидается гроза, возможен град. Ветер юго-восточный днем порывы 15−20, временами 23 м/с. Днем ожидается сильная жара 33−35 градусов.
На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается сильный дождь. Гроза, днем на западе, севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15−20 м/с, на западе, севере, востоке области временами порывы 23−28 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Костанай: 28 июня ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15−20, временами порывы 23 м/с.
На севере, западе, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный 15−20 м/с, на севере, западе, в центре области 25 м/с. г. Кызылорда: 28 июня утром и днем ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер западный 15−20 м/с.
Ночью на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал, днем на севере области сильный дождь, на севере, западе, в центре области гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-западный ночью на севере-востоке, в центре области порывы 15−20 м/с, днем 15−20 м/с. г. Актобе: 28 июня днем временами ожидается сильный дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный днем порывы 15−20 м/с.
В области Абай ожидается ветер северо-восточный днем на юге, в центре 15−20 м/с. г. Семей: 28 июня днем сохраняется сильная жара 37 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере области порывы 15−20 м/с. Днем сохраниться сильная жара 35−36, на юге области 39 градусов. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Карганда: 28 июня днем сохраниться сильная жара 35−36 градусов. Ожидается высокая пожарная опасность.
В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-восточный днем на севере, юго-востоке 15−20 м/с. г. Усть-Каменогорск: 28 июня днем ожидается сильная жара 36 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.
С 18.00 часов 27 июня до 20.00 часов 28 июня по г.г. Усть-Каменогорск, Риддер в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.
Днем на севере, востоке области Ұлытау ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем 15−20 м/с. На востоке области ожидается сильная жара 36 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Жезказган: 28 июня днем ожидается гроза, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем 15−20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Днем в горах Туркестанской области ожидаются гроза, на севере пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15−20 м/с. г. Шымкент: 28 июня ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15−20 м/с. г. Туркестан: 28 июня ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15−20 м/с.
На западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на побережье ожидается туман. Ветер северо-западный, западный на северо-востоке области 15−20 м/с. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Актау: днем 28 июня ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман. Сохранится высокая пожарная опасность.
Утром и днем на северо-востоке, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза.
Днем на северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На востоке, северо-востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на востоке, северо-востоке области порывы 15−20 м/с. г. Уральск: 28 июня днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный днем порывы 18 м/с.
Ночью на западе, днем на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на западе, севере, юге области ожидаются град, шквал. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-восточный ночью на западе, севере, юге области порывы 15−20 м/с, днем 15−20, на западе, севере, юге области порывы 23−28 м/с. Днем на востоке области ожидается сильная жара 35 градусов. На востоке области ожидается высокая пожарная опасность. г. Петропавловск: 28 июня днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный 15−20, днем порывы 23 м/с.
В горных районах Алматинской области временами ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 19 м/с. Днем на большей части области сохранится сильная жара 35−39 градусов. г. Алматы: 28 июня днем сохранится сильная жара до 38 градусов.