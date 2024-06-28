Поздравление Игоря Кобзева с Днем молодежи

Молодежная политика — одно из приоритетных направлений деятельности Правительства Иркутской области. Нам необходимы высокообразованные, инициативные юноши и девушки, умеющие принимать нестандартные решения и отвечать за их последствия. Мы готовы предоставить молодым людям возможность найти свое призвание и достойное место в жизни, раскрыть себя в созидательном труде, общественной жизни, науке и культуре.