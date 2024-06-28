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Поздравление Игоря Кобзева с Днем молодежи

Уважаемые юноши и девушки! Искренне поздравляю вас с Днем молодежи!

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Уважаемые юноши и девушки! Искренне поздравляю вас с Днем молодежи!

Молодежная политика — одно из приоритетных направлений деятельности Правительства Иркутской области. Нам необходимы высокообразованные, инициативные юноши и девушки, умеющие принимать нестандартные решения и отвечать за их последствия. Мы готовы предоставить молодым людям возможность найти свое призвание и достойное место в жизни, раскрыть себя в созидательном труде, общественной жизни, науке и культуре.

Молодежь — двигатель нашего общества. Оттого ваш праздник с каждым годом становится все масштабнее. Вы все — самые творческие, сильные, талантливые и яркие. От вас зависит будущее Приангарья и России, и мы искренне верим в это.

Юность — прекрасное время. Каждому из вас широко открыта возможность познавать мир, учиться и расти как личность, осваивать новые навыки, переживать яркие эмоции, заводить друзей и любить.

Ваша молодость — двигатель развития и познания, источник неиссякаемого запаса энергии и жизненных сил. Сейчас самое время ставить себе высокие цели и действовать!

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.