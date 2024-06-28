В Кузбассе посадят участников банды, которые убивали и грабили людей

По данным прокуратуры Кузбасса, суд на основании вердикта присяжных заседателей вынес обвинительный приговор в отношении шести участников кузбасской банды. Их обвиняли по пяти статьям уголовного кодекса РФ.
В 2010 году 38-летний житель г. Кемерово, желая занять лидирующее положение в криминальной среде региона, создал банду, участниками которой стали его знакомые с хорошими физическими данными и спортивной подготовкой. Члены группировки вымогали деньги и имущество у предпринимателей, получали криминальное влияние над указанными лицами, убивали людей, которые мешали целям и задачам банды. Это продолжалось до 2015 года.
Суд назначил виновным от 4 лет 6 месяцев до 24 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В отношении руководителя банды уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование которого находится на контроле органов прокуратуры.