В Приморье залиты водой дороги к семи населённым пунктам

В трех районах Приморского края остаются отрезанными от транспортного сообщения из-за наводнений семь населенных пунктов. Об этом сообщил Telegram-канал «Примгидромет». По данным организации, лодочные переправы были организованы в населенных пунктах Новокрещенка, Молодежное, Мельничное, Дальний Кут и Дерсу Красноармейского округа. В Ханкайском округе нет проезда к селу Комиссарово, а в Пожарском районе — к селу Олон.
В Красноармейском округе залиты водой 377 придомовых территорий. В Дальнереченском районе подтоплено 24 частных дома и 138 придомовых территорий. В Дальнереченском городском округе пострадали 169 домов и 447 придомовых территорий. В Чугуевском округе вода достигла четырех придомовых территорий. В Лесозаводском городском округе в бедственном положении оказались четыре частных дома и 15 дворов. В Спасском районе подтоплен один частный двор.
В пострадавших районах края действует группировка спасателей, включающая 117 человек и 58 единиц техники.
Жители Дальнереченского городского округа нашли временное убежище в Пункте временного размещения. В настоящее время там находятся семь человек, включая одного ребенка. Все пострадавшие обеспечены продуктами и предметами первой необходимости.
Ранее «АиФ-Приморье» сообщил о введении режима ЧС в Октябрьском муниципальном округе Приморского края.