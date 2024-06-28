В Приморье залиты водой дороги к семи населённым пунктам

В трех районах Приморского края остаются отрезанными от транспортного сообщения из-за наводнений семь населенных пунктов. Об этом сообщил Telegram-канал «Примгидромет». По данным организации, лодочные переправы были организованы в населенных пунктах Новокрещенка, Молодежное, Мельничное, Дальний Кут и Дерсу Красноармейского округа. В Ханкайском округе нет проезда к селу Комиссарово, а в Пожарском районе — к селу Олон.