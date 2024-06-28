Ушёл из жизни Александр Панченко

Ушёл из жизни Александр Семенович Панченко, председатель исполнительного комитета городского Совета народных депутатов с 1981 по 1991 год. Это случилось 26 июня на 90-м году.
"Александр Семенович родился 1 сентября 1934 года. В 1953 году окончил Механический техникум в г. Большой Токмак Запорожской области и по комсомольской путевке приехал в г. Хабаровск.
За свой труд Александр Семенович неоднократно награждался государственными наградами, почетными званиями и медалями. Указом Президента Российской Федерации награжден орденами Дружбы народов и «Знак Почета», медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие».
Александр Семенович — легенда, пример мужества и жизнестойкости. Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким", — сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Церемония прощания состоится 29 июня с 12.00 до 12.20 в ритуальном зале Спецкомбината (ул. Карла Маркса, д. 168).