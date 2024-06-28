Два участка сельхозземель в Кузбассе снова передали под добычу ископаемых

На основании постановления «О переводе земельного участка из одной категории в другую» ещё две территории в Кузбассе достались предприятиям для добычи полезных ископаемых. Документ накануне подписал первый заместитель врио губернатора Кемеровской области Андрей Панов.
«Перевести из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного назначения… “— сказано в постановлении.
Так, 37 тыс. кв. метров в Ленинске-Кузнецком получит разрез «Шестаки», который ходатайствовал о выделении им земли.
Второй же участок получат цементники в Топках — им выделили 15 тыс. кв. метров в границах бывшей «Кемеровской МТС».