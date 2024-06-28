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В омском дептрансе назвали причину проблемы с оплатой проезда через валидатор

В департаменте транспорта Омска в четверг, 27 июня 2024 года, прокомментировали проблему, периодически возникающую у пассажиров при безналичной оплате проезда в транспорте. В частности, специалисты назвали одну из возможных причин такой проблемы.

Источник: Мэрия Хабаровска

«В 2022 году российские банки автоматически продлили срок действия пластиковых карт. По техническим причинам не все карты с продленным сроком действия принимаются к оплате устройствами для бесконтактной оплаты проезда (валидаторами). По возможности, обратитесь в ваш банк для замены банковской карты, либо используйте для оплаты другой банковский продукт с актуальной датой действия», — отмечается в «карточках» городского департамента транспорта.

Омичей попросили с пониманием отнестись к данной ситуации.

Отметим, в настоящее время омичи также могут оплатить проезд при помощи телефона через систему быстрых платежей, просканировав данные с NFC-таблички в салоне транспорта. Напомним, после повышения стоимости проезда с 1 июля 2024 года на 10 рублей такой способ оплаты будет давать скидку на проезд в размере 8 рублей. Такая «акция» будет действовать до конца сентября 2024 года.