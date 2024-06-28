В омском дептрансе назвали причину проблемы с оплатой проезда через валидатор

Отметим, в настоящее время омичи также могут оплатить проезд при помощи телефона через систему быстрых платежей, просканировав данные с NFC-таблички в салоне транспорта. Напомним, после повышения стоимости проезда с 1 июля 2024 года на 10 рублей такой способ оплаты будет давать скидку на проезд в размере 8 рублей. Такая «акция» будет действовать до конца сентября 2024 года.