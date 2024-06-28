Мэр города Руслан Болотов встретился с семьями участников СВО

Как сообщает пресс-служба мэрии, обсудили частные и общие вопросы, волнующие жен и матерей военнослужащих.
«Иркутяне гордятся подвигами ваших сыновей, братьев, мужей, отцов. Память об их поступках будет жить в сердцах родных и друзей и навсегда останется в истории нашего города, региона, страны. Вы можете рассчитывать на помощь с нашей стороны. Сделаем все, что в наших силах», — обратился к присутствующим Руслан Болотов.
Глава областного центра подчеркнул, что в этом году на фасадах учреждений, где учились защитники Родины, появятся еще десять мемориальных досок. Кроме того, в Мариуполе будет установлен бюст героя Российской Федерации Эдуарда Дьяконова.
«2024-й в нашей стране объявлен Годом семьи. Этому направлению уделяем большое внимание. И будем продолжать помогать семьям наших бойцов, наших героев — им сейчас сложнее всего», — отметил мэр Иркутска.
Напомним, с первых дней мобилизации администрация города оказывает медицинскую, психологическую, социальную, правовую, юридическую, бытовую помощь семьям военнослужащих. Для координации действий создан оперативный штаб по поддержке семей мобилизованных. Для адресной отработки обращений, для информирования о новостях создан Telegram-чат «Помощь семьям мобилизованных иркутян». Профессиональную помощь оказывают психологи, педагоги, социальные работники городского «Дома семьи». C 1 декабря 2022 года дети участников СВО получают горячее питание в школах, бесплатно ходят в детский сад, пользуются муниципальным транспортом, посещают творческие и спортивные кружки, муниципальные лагеря дневного пребывания. Медицинские учреждения города проводят бесплатное обследование детей и жен военнослужащих.