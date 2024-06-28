Мэр города Руслан Болотов встретился с семьями участников СВО

«Иркутяне гордятся подвигами ваших сыновей, братьев, мужей, отцов. Память об их поступках будет жить в сердцах родных и друзей и навсегда останется в истории нашего города, региона, страны. Вы можете рассчитывать на помощь с нашей стороны. Сделаем все, что в наших силах», — обратился к присутствующим Руслан Болотов.

Глава областного центра подчеркнул, что в этом году на фасадах учреждений, где учились защитники Родины, появятся еще десять мемориальных досок. Кроме того, в Мариуполе будет установлен бюст героя Российской Федерации Эдуарда Дьяконова.

Также Руслан Болотов сообщил, что администрация Иркутска поддержала инициативу матерей бойцов Натальи Кожокарь и Нины Калининой о создании книги памяти героев СВО. Она будет издана совместно с редакцией «Комсомольской правды». Рабочая группа, в числе которой доктор исторических наук Станислав Гольдфарб, уже начала сбор материала. Женщинам предложили рассказать о своих мужьях, сыновьях, братьях, предоставить редакторам фотографии, письма, воспоминания. С каждой семьей будут работать писатели, чтобы в результате получилось издание, достойное памяти Героев. После публикации экземпляры книги отправят во все муниципальные, областные библиотеки Иркутска и музеи.