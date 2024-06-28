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Мэр города Руслан Болотов встретился с семьями участников СВО

Иркутск, НИА-Байкал — В Иркутске на площадке Дома Европы состоялась встреча мэра города Руслана Болотова с семьями бойцов, погибших при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Как сообщает пресс-служба мэрии, обсудили частные и общие вопросы, волнующие жен и матерей военнослужащих.

«Иркутяне гордятся подвигами ваших сыновей, братьев, мужей, отцов. Память об их поступках будет жить в сердцах родных и друзей и навсегда останется в истории нашего города, региона, страны. Вы можете рассчитывать на помощь с нашей стороны. Сделаем все, что в наших силах», — обратился к присутствующим Руслан Болотов.

Глава областного центра подчеркнул, что в этом году на фасадах учреждений, где учились защитники Родины, появятся еще десять мемориальных досок. Кроме того, в Мариуполе будет установлен бюст героя Российской Федерации Эдуарда Дьяконова.

Также Руслан Болотов сообщил, что администрация Иркутска поддержала инициативу матерей бойцов Натальи Кожокарь и Нины Калининой о создании книги памяти героев СВО. Она будет издана совместно с редакцией «Комсомольской правды». Рабочая группа, в числе которой доктор исторических наук Станислав Гольдфарб, уже начала сбор материала. Женщинам предложили рассказать о своих мужьях, сыновьях, братьях, предоставить редакторам фотографии, письма, воспоминания. С каждой семьей будут работать писатели, чтобы в результате получилось издание, достойное памяти Героев. После публикации экземпляры книги отправят во все муниципальные, областные библиотеки Иркутска и музеи.

«2024-й в нашей стране объявлен Годом семьи. Этому направлению уделяем большое внимание. И будем продолжать помогать семьям наших бойцов, наших героев — им сейчас сложнее всего», — отметил мэр Иркутска.

Напомним, с первых дней мобилизации администрация города оказывает медицинскую, психологическую, социальную, правовую, юридическую, бытовую помощь семьям военнослужащих. Для координации действий создан оперативный штаб по поддержке семей мобилизованных. Для адресной отработки обращений, для информирования о новостях создан Telegram-чат «Помощь семьям мобилизованных иркутян». Профессиональную помощь оказывают психологи, педагоги, социальные работники городского «Дома семьи». C 1 декабря 2022 года дети участников СВО получают горячее питание в школах, бесплатно ходят в детский сад, пользуются муниципальным транспортом, посещают творческие и спортивные кружки, муниципальные лагеря дневного пребывания. Медицинские учреждения города проводят бесплатное обследование детей и жен военнослужащих.