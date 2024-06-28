Масштабные дорожные работы идут на пяти улицах Владивостока

На пяти улицах Владивостока в настоящее время ведутся масштабные работы по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Согласно информации, предоставленной пресс-службой администрации города, в рамках комплексного ремонта на улицах Героев Хасана, Никифорова, Сафонова, Авроровская, Иманская и Комсомольская осуществляется обновление дорожной инфраструктуры — от реконструкции коммуникаций до создания новых пешеходных зон.
Управление дорог городской администрации отмечает, что все работы тщательно согласовываются с сетедержателями с целью выполнения комплексных мероприятий и исключения необходимости повторного ремонта на данных участках в ближайшие годы. Гарантии предусмотрены на все виды работ, и в случае выявления повреждений в будущем, их устранение будет осуществляться за счет подрядчиков, а не за счет городского бюджета.
На улице Героев Хасана продолжается подготовка к укладке асфальта на пешеходных зонах, часть из которых уже получила новое покрытие. Важным шагом для улучшения безопасности и комфорта местных жителей станет изменение геометрии проезжей части, создание зеленых зон и пешеходных связей. Дорожники на улице Сафонова активно устанавливают бортовой камень для разграничения проезжей части и пешеходной, а также проводят демонтаж старого бордюра.
Управление дорог подчеркивает, что весь комплекс работ осуществляется под их контролем и строгим наблюдением общественных наблюдателей. Локальный и комплексный ремонт дорог в городе осуществляется за счет средств городского бюджета, субсидий правительства края и специального казначейского кредита. Помимо уже упомянутых, в настоящее время дорожники трудятся еще на нескольких улицах города, включая Котельникова, Пушкинскую, Давыдова, микрорайон Патрокл, перекресток проспекта 100-летия Владивостока и улицу Русскую.