Масштабные дорожные работы идут на пяти улицах Владивостока

Управление дорог городской администрации отмечает, что все работы тщательно согласовываются с сетедержателями с целью выполнения комплексных мероприятий и исключения необходимости повторного ремонта на данных участках в ближайшие годы. Гарантии предусмотрены на все виды работ, и в случае выявления повреждений в будущем, их устранение будет осуществляться за счет подрядчиков, а не за счет городского бюджета.