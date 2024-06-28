«Несчастливый» подземный переход в Хабаровске отремонтируют к осени

Основательно обшарпанный подземный переход на остановке «Павленко» в Хабаровске приведут в порядок в этом году. Самые неприглядные места уже задрапировали баннером. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», сделать это городские власти обязала через суд прокуратура Центрального района по итогам проверки.
— При осмотре подземного перехода выявлено отслоение штукатурного слоя на потолках и стенах, повреждение напольной и настенной плитки, наличие мусора и прочее, — говорила в интервью нашему изданию старший помощник прокурора Центрального района Хабаровска Ирина Ненашева. — По иску прокурора района суд обязал управление дорог и внешнего благоустройства администрации города принять меры к выделению субсидий для проведения работ по ремонту пешеходного перехода, а МУП «Южное» — выполнить ремонтные работы. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Центрального района.
В результате, как сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы, профильное управление внесло ремонт подземного перехода в программу благоустройства на этот год. На реконструкцию этого объекта потребуется порядка 17 миллионов рублей.
Специалисты готовят документы для аукциона по определению подрядчика, который займётся ремонтом подземки. Провести его планируется в середине июля.
К работе подрядчик, который выиграет конкурс, должен будет приступить незамедлительно. Полностью отремонтировать переход необходимо не позже октября этого года.