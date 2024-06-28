«Несчастливый» подземный переход в Хабаровске отремонтируют к осени

— При осмотре подземного перехода выявлено отслоение штукатурного слоя на потолках и стенах, повреждение напольной и настенной плитки, наличие мусора и прочее, — говорила в интервью нашему изданию старший помощник прокурора Центрального района Хабаровска Ирина Ненашева. — По иску прокурора района суд обязал управление дорог и внешнего благоустройства администрации города принять меры к выделению субсидий для проведения работ по ремонту пешеходного перехода, а МУП «Южное» — выполнить ремонтные работы. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Центрального района.