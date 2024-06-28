Ночь музыки — 2024 в Екатеринбурге: афиша концертов и мероприятий

«Звучат клубы и парки, площади и переулки, высотные здания и уютные кафе. Музыка — везде! Всемирно известные артисты и молодые музыканты исполняют свою музыку для всех и для каждого. Вход на площадки — свободный», — сообщают на сайте фестиваля Ural Music Night. Октябрьская площадь:
Главной площадкой мероприятия станет Октябрьская площадь. Она начнет принимать гостей с 18:00 вечера. Здесь программа объединила в себе рок, поп и классическую музыку. На сцене прозвучат известные хиты: «Московская любовь», «Новый день календаря», «Не плачь», «Все, кого ты любила» от группы «Старый приятель».
Гости услышат проверенные временем хиты: «Я знаю», «Ушла любовь», «О если» группы «Свинцовый туман». А также группу «Запрещенные барабанщики» — авторы таких хитов, как «Убили негра», «Таблетка», «Мама Зузу», «Куба», «Москва — Махачкала», «Котовский» или «1000000 USD».
Для любителей классики выступят академический хор «Млада», Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.
«Екатеринбург Арена»:
На площадке выступят коллективы из разных уголков страны. Они покажут, что такое дикий и необузданный, лиричный и осмысленный рок. В числе исполнителей группы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары и других городов. На сцене выступят: группы «Альтер эго», «Авангард Леонтьев», «Тайная канцелярия», «Это крылья», Yyyona, самарский коллектив «Дрель», хранитель главных смыслов о вечности, разуме и любви Сергей Бобунец, группа «Экспедиция Восход» и другие исполнители.
Сквер за «Урал-Оперой»:
Самая уютная площадка — за зданием Театра оперы и балета. Здесь легкие и веселые мелодии будут звучать от музыкальных групп, популярных оркестров, дуэтов из Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Твери и Москвы. Гости смогут услышать классику, смешение инди-рока и этнических и народных мотивов, неоклассику и инди-поп.
Hip-hop stage
Приглашает любителей рэпа, бита, движа и андеграунда. На летней сцене Teleclub 28 июня гостей будут ждать молодые, но очень талантливые рэперы и невероятные хедлайнеры — настоящие мастодонты хип-хопа, женская лирика Минаевой и глубокие мысли Хаски.
В числе исполнителей: Ashly, Didar, Tomorrow (Андрей Родькин), хип-хоп дуэт Drop Dead Lane, Krestall/Courier, 24-летний талантливый рэпер Calem OG, SVT, Бразис, Майкл Саут и другие. Начало выступлений — в 19 вечера.
Сцена «Фудмаркет Estory»
Главная музыкально-гастрономическая сцена Ural Music Night — первый фудмаркет на Урале — единое пространство, в котором собрались сильные рестораторы из разных городов России с качественной кухней в демократичной подаче.
На этой площадке организаторы решили соединить как можно больше жанров. Здесь европейский поп встретится с домашним роком, плавно перетекая от бокала с коктейлем в ночную жизнь. На сцену поднимутся: hehehe — инди из Владивостока, группа «Сироткин», Beautiful Boys — открытие 2023 года по версии многих критиков и музыкальных изданий, «Макодзеба», молодая группа «Опия», исполняющая песни в жанре ретро-поп и Антоха МС. Музыка из колонок здесь будет звучать вплоть до 00:45 ночи.
Технопарк УРГПУ
В эту ночь ценители чувственной, проникающей прямо в сердце музыки смогут насладиться мелодиями, созданными музыкантами с душой. Невозможно устоять перед искренностью, атмосферностью и силой слова исполнителей, которые готовы погрузить вас в свой мир уюта, комфорта и тепла.
На сцене вас ждет живая инструментальная музыка, а также композиции в стиле рок и поп от ДВНП, Олега Митяева, Константина Завалина, Мыльниковой Инги, Маши Филяевой и проекта «Песни нашего века». Вход свободный, начало в 18:00.
«Синара-джаз»
Одна из традиционных площадок фестиваля Ural Music Night, которая в этом году состоится на территории «Синара Центра» уже во второй раз.
Инструментальная джазовая музыка в исполнении оркестров и небольших музыкальных коллективов органично звучит во дворе комплекса исторических зданий. Музыка здесь — это живое искусство, которое сохраняет свою оригинальность и одновременно осваивает новые формы проявления.
Традиционный джаз 20−30-х годов прошлого столетия исполнит Kickin" Jass Orchestra, с ритмами латиноамериканской музыки познакомят Sondesur, искушенных слушателей в мире электроакустических экспериментов попробуют покорить проект Index III, джазовые и фольклорные мелодии в авторской подаче можно будет услышать от Кристины Ковалевой. Также выступят Jazzhouse trio, которые работают в направлении современного фортепианного джаза, и коллектив Dizzy dutch duck.
Полный список выступлений можно посмотреть на сайте «Ночи музыки». Отметим, что во время мероприятия нельзя будет приобрести спиртные напитки. Ограничения начнутся с 12:00 в некоторых магазинах и продлятся до 23:00.
Где нельзя будет купить алкоголь:
— с 16:00 до 23:00 — в границах улиц Бориса Ельцина — Февральской Революции — набережной Рабочей Молодежи;
— с 12:00 до 23:00 — в границах улиц Карла Либкнехта — Клары Цеткин — Мамина-Сибиряка — Шевченко;
— с 16:00 до 23:00 — в границах улиц Татищева — Мельникова — Репина; в зданиях по адресам: Ключевская, 15; улица Татищева, 49;
— с 16:00 до 23:00 — в границах улиц Свердлова — Челюскинцев — Азина; на улице Челюскинцев от дома № 19 до дома № 33;
— с 16:00 до 23:00 — в границах улиц Карла Либкнехта — Малышева -Толмачева — проспекта Ленина;
— с 16:00 до 23:00 — в границах улиц Красноармейской — Малышева — Мамина-Сибиряка — проспекта Ленина;
— с 16:00 до 23:00 — в границах улиц 8 Марта — Малышева — Горького — проспекта Ленина;
— с 16:00 до 23:00 — в границах улиц Репина — Татищева — Пирогова — Верх-Исетского бульвара.