Ночь музыки — 2024 в Екатеринбурге: афиша концертов и мероприятий

На этой площадке организаторы решили соединить как можно больше жанров. Здесь европейский поп встретится с домашним роком, плавно перетекая от бокала с коктейлем в ночную жизнь. На сцену поднимутся: hehehe — инди из Владивостока, группа «Сироткин», Beautiful Boys — открытие 2023 года по версии многих критиков и музыкальных изданий, «Макодзеба», молодая группа «Опия», исполняющая песни в жанре ретро-поп и Антоха МС. Музыка из колонок здесь будет звучать вплоть до 00:45 ночи.