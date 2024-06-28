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Омские власти заплатят 14 млн руб за ликвидацию свалки на 2-й Солнечной

Сейчас идут поиски подрядчика, которые выполнит работы.

Источник: Комсомольская правда

Омские власти ищут подрядчика, который ликвидирует стихийную свалку на окраине Левобережья. Она находится на пустыре по адресу 2-я Солнечная, 53. Соответствующий аукцион появился на сайте Госзакупок.

Подрядчику предстоит собрать и вывезти мусор с земельного участка. Площадь загрязненной территории — 65,5 тыс. квадратных метров. Выполнить работы необходимо в течение 40 дней с момент подписания контракта. Начальная цена контракта — 14,18 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимают до 5 июля 2024 года.

Ранее мы писали, что омича оштрафовали на 40 тыс. рублей за сброс мусора у садового товарищества.

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