Омские власти заплатят 14 млн руб за ликвидацию свалки на 2-й Солнечной

Омские власти ищут подрядчика, который ликвидирует стихийную свалку на окраине Левобережья. Она находится на пустыре по адресу 2-я Солнечная, 53. Соответствующий аукцион появился на сайте Госзакупок.
Подрядчику предстоит собрать и вывезти мусор с земельного участка. Площадь загрязненной территории — 65,5 тыс. квадратных метров. Выполнить работы необходимо в течение 40 дней с момент подписания контракта. Начальная цена контракта — 14,18 млн рублей.
Заявки на участие в аукционе принимают до 5 июля 2024 года.
Ранее мы писали, что омича оштрафовали на 40 тыс. рублей за сброс мусора у садового товарищества.