Берут с вазонами: хабаровчане тащат цветы с улиц города на дачи

«Жители города не стесняются и выкапывают цветы себе на дачи и балкон. Напомню, что это является административным правонарушением и грозит штрафом, либо даже арестом до 15 суток. Мы уже написали заявление о хищении цветов в полицию», — сообщил начальник участка зеленого строительства Андрей Шилов.