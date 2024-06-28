Берут с вазонами: хабаровчане тащат цветы с улиц города на дачи

Сотрудники «Горзеленстроя» закончили высадку цветов на Амурском бульваре. Работы прошли 28 июня после того, как накануне кто-то похитил петуньи с клумб. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Основная посадка цветов закончилась 7 июня. растения украсили Амурский и Уссурийский бульвары, но спустя две недели их украли. Подобные случаи зафиксировали и в Авиагородке. В районе Большой улицы их унесли вместе с вазонами.
«Жители города не стесняются и выкапывают цветы себе на дачи и балкон. Напомню, что это является административным правонарушением и грозит штрафом, либо даже арестом до 15 суток. Мы уже написали заявление о хищении цветов в полицию», — сообщил начальник участка зеленого строительства Андрей Шилов.
По закону, если сумма причиненного ущерба превысила 2,5 тысячи рублей, то это уже уголовная статья. Наказание за это более суровое.
Сейчас похищена десятая часть от высаженных растений. Чтобы тут появились новые, нужно заново завозить грунт и привлекать к работе людей.
Специалисты отметили, что украденные растения все равно не приживутся.