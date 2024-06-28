Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Летевший в Иркутск самолет незапланированно сел в Улан-Удэ 28 июня

Воздушное судно ушло на запасной аэродром из-за тумана.

Источник: Соцсети

Погодные условия внесли коррективы не только в планы жителей Иркутска, но и в маршрут авиатранспорта. Из-за ночного дождя в столице региона, к утру 28 июня, поднялся плотный туман. По этой причине, самолет летевший в областной центр, не запланировано ушел на запасной аэродром в соседнем Улан-Удэ. Об этом с воем тг-канале сообщил директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

— Сегодня наших соседей ненадолго затуманило. Один рейс, шедший в Иркутск пришел к нам в Улан-Удэ на запасной. Сейчас погода в столице Приангарья улучшается, — написал Гармаев.

Аэрогавань «Байкал», несмотря на «прием гостей», продолжила обслуживать свои регулярные рейсы.

Напомним, КП-Иркутск сообщала, что 13 июня самолет рейсом «Москва-Иркутск» приземлился в аэропорту столицы республики Бурятия из-за тумана. Тогда руководство аэровокзала было обеспокоено хватит ли всем воздушным судам стоянок.