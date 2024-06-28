Летевший в Иркутск самолет незапланированно сел в Улан-Удэ 28 июня

Погодные условия внесли коррективы не только в планы жителей Иркутска, но и в маршрут авиатранспорта. Из-за ночного дождя в столице региона, к утру 28 июня, поднялся плотный туман. По этой причине, самолет летевший в областной центр, не запланировано ушел на запасной аэродром в соседнем Улан-Удэ. Об этом с воем тг-канале сообщил директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.