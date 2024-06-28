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Кемеровчанам, которым до сих пор не дали воду, дадут её в течение дня

На отдельных участках ещё устраняют возникшие дефекты.

В СГК рассказали о ситуации с подачей горячей воды в левобережной части Кемерова после гидравлических испытаний. Пока не все жители города получили долгожданную воду.

«Как мы писали накануне, воду от теплоисточников мы подали во все магистральные и квартальные теплосети. Сейчас наши бригады ведут поквартальный обход коммуникаций заискитимской части города, тесно работают с управляющими компаниями, чтобы вода дошла до всех внутридомовых систем», — пишут ресурсники.

На отдельных участках устраняют возникшие дефекты, после чего воду дадут в полном объёме. В микрорайоне Южный, на улице Соборной также по стабилизируют гидравлические режимы.

Большей части домов, где сейчас нет ГВС, воду сотрудники генерирующей компании планируют подать в течение сегодняшнего дня.