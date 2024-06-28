Кемеровчанам, которым до сих пор не дали воду, дадут её в течение дня

В СГК рассказали о ситуации с подачей горячей воды в левобережной части Кемерова после гидравлических испытаний. Пока не все жители города получили долгожданную воду.
«Как мы писали накануне, воду от теплоисточников мы подали во все магистральные и квартальные теплосети. Сейчас наши бригады ведут поквартальный обход коммуникаций заискитимской части города, тесно работают с управляющими компаниями, чтобы вода дошла до всех внутридомовых систем», — пишут ресурсники.
На отдельных участках устраняют возникшие дефекты, после чего воду дадут в полном объёме. В микрорайоне Южный, на улице Соборной также по стабилизируют гидравлические режимы.
Большей части домов, где сейчас нет ГВС, воду сотрудники генерирующей компании планируют подать в течение сегодняшнего дня.