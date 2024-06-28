Кемеровчанам, которым до сих пор не дали воду, дадут её в течение дня

«Как мы писали накануне, воду от теплоисточников мы подали во все магистральные и квартальные теплосети. Сейчас наши бригады ведут поквартальный обход коммуникаций заискитимской части города, тесно работают с управляющими компаниями, чтобы вода дошла до всех внутридомовых систем», — пишут ресурсники.