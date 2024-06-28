На какие товары и услуги вырастут цены в июле

Рост цен с 1 июля коснется и крепкого алкоголя. Минфин ранее опубликовал приказ, согласно которому отпускная цена за пол-литра водки у заводов-производителей будет повышена с 229 до 246 рублей, оптовая цена — с 238 до 256 рублей, розничная — с 281 до 299 рублей. Отпускная цена на коньяк у производителей будет увеличена с 397 до 427 рублей за пол-литра, оптовая — с 419 до 450 рублей, розничная — с 517 до 556 рублей. Отпускная цена на бренди у заводов-производителей вырастет с 289 до 311 рублей, оптовая — с 304 до 327 рублей, розничная — с 375 до 403 рублей.