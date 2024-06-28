В Приморье 28 и 29 июня пройдут выпускные вечера

Выпускные в Приморье будут контролировать полицейские, члены добровольных народных дружин, представители частных охранных предприятий и добровольческих групп родительского контроля. Мероприятия пройдут в крае 28 и 29 июня, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Особое внимание планируется уделить поездке ребят к традиционным местам встречи рассвета. Автобусы с детьми будут сопровождать сотрудники Госавтоинспекции, обеспечивая безопасный проезд до места романтического прощания со школьными друзьями и учителями. Наряды ДПС будут максимально приближены к местам проведения торжественных мероприятий.
Также в преддверии выпускных полицейские провели профилактические рейды по магазинам. Проведены беседы с владельцами и продавцами о запрете продажи алкогольных напитков подросткам. Это традиционная практика. Она применяется полицией перед началом масштабных мероприятий с участием несовершеннолетних.
Полиция напоминает предпринимателям и работникам торговли, что с 1 марта 2023 года продажа алкогольной продукции в дни проведения школьных выпускных запрещена законом. За нарушение установленных правил торговли предусмотрена административная ответственность и штрафы до 500 тысяч рублей.
Под особым контролем органов внутренних дел находятся также вопросы выявления и пресечения фактов реализации алкогольной продукции лицам, не достигшим совершеннолетия. В связи с этим полицейские напоминают владельцам и сотрудникам магазинов о необходимости изучения документов, удостоверяющих личность покупателей, при продаже алкогольной продукции.