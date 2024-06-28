В Приморье 28 и 29 июня пройдут выпускные вечера

Под особым контролем органов внутренних дел находятся также вопросы выявления и пресечения фактов реализации алкогольной продукции лицам, не достигшим совершеннолетия. В связи с этим полицейские напоминают владельцам и сотрудникам магазинов о необходимости изучения документов, удостоверяющих личность покупателей, при продаже алкогольной продукции.