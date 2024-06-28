Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владивостокцев приглашают на пляж бухты Ахлестышева на открытие купального сезона

В воскресенье, 30 июня, жителей и гостей дальневосточной столицы приглашают на открытие купального сезона на пляж бухты Ахлестышева.

Источник: Администрация Владивостока

Активности для горожан проведут спортсмены из клуба StrongMan House.

Как сообщает пресс-служба Дирекции общественных пространств Владивостока, для гостей мероприятия пройдут соревнования по армлифтингу, задачей которых является поднятие и фиксация максимального веса одной рукой с целью выявить лидера в силе хвата. Кроме того, планируются показательные выступления бодибилдеров и соревнования по армрестлингу, в которых смогут принять участие все желающие.

«Спортсмены также продемонстрируют искусство силового экстрима — выполнят упражнения с нестандартными снарядами: большими покрышками, толстыми грифами, бетонными шарами, стойками или рамами с блинами», — добавили в дирекции.

Начало в 12:00 на пляже бухты Ахлестышева, вход свободный.