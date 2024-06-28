Владивостокцев приглашают на пляж бухты Ахлестышева на открытие купального сезона

Как сообщает пресс-служба Дирекции общественных пространств Владивостока, для гостей мероприятия пройдут соревнования по армлифтингу, задачей которых является поднятие и фиксация максимального веса одной рукой с целью выявить лидера в силе хвата. Кроме того, планируются показательные выступления бодибилдеров и соревнования по армрестлингу, в которых смогут принять участие все желающие.