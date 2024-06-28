Кардиолог Маханов рассказал, как легче переносить жару дома и на работе

Врач-кардиолог кардиологического отделения Новокузнецкой городской клинической больницы № 29 имени А. А. Луцика Александр Маханов говорит kuzbass.aif.ru, что две основные системы — кровообращения и нервная — наиболее уязвимы в плане повышения температуры окружающей среды.
«Из-за повышенного потоотделения кровь сгущается, выводится калий, дефицит которого приводит к нарушениям ритма сердца. Поэтому если в обычные дни рекомендуем не более 1,5 литров жидкости, то в жару можно увеличить потребление на литр-полтора», — советует врач.
По его мнению, спасаться от жары лучше за городом, однако важно не работать на участке днём (только ранним утром или вечером). В жару спасает вода, которой можно намочить головной убор, делать обтирания и больше пить.
Работающим людям кардиолог советует уйти в отпуск или по возможности работать дистанционно. В офисе состояние облегчат кондиционер или вентилятор. Но под прямыми потоками холодного воздуха лучше не находиться, потому что перепады температуры могут вызвать осложнения, вплоть до пневмонии.