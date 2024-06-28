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В Красноярске неисправные автобусы проходили техосмотр за взятку

Об этом рассказали в краевом СК.

Источник: РИА "Новости"

Стало известно, что на взятке попались эксперт пункта техосмотра перевозчика и полицейский. Они допускали неисправные маршруты к поездкам за определенную сумму, несмотря на нарушения.

По версии следствия, с января 2023 года по май 2024 года инспектор ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское» и технический специалист пункта техосмотра получали взятки от владельца автопарка. Они пропускали маршруты № 60 и № 83 на линию за деньги.

Эти маршруты обслуживает ИП Цугленок М. М.

За полтора года предприниматель заплатил 320 тысяч рублей за незаконный техосмотр. Были возбуждены уголовные дела, все трое находятся в СИЗО.

Напомним, что в Красноярске хотят поднять стоимость проезда в автобусах до 44 рублей.