В Красноярске неисправные автобусы проходили техосмотр за взятку

Стало известно, что на взятке попались эксперт пункта техосмотра перевозчика и полицейский. Они допускали неисправные маршруты к поездкам за определенную сумму, несмотря на нарушения.
По версии следствия, с января 2023 года по май 2024 года инспектор ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское» и технический специалист пункта техосмотра получали взятки от владельца автопарка. Они пропускали маршруты № 60 и № 83 на линию за деньги.
Эти маршруты обслуживает ИП Цугленок М. М.
За полтора года предприниматель заплатил 320 тысяч рублей за незаконный техосмотр. Были возбуждены уголовные дела, все трое находятся в СИЗО.
Напомним, что в Красноярске хотят поднять стоимость проезда в автобусах до 44 рублей.