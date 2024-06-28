В Хабаровском крае выбрали лучшие семьи

Другой пример — семья Харченко из села Троицкое. Супруги вместе 52 года. Они являются участниками полуфинала Всероссийского семейного конкурса «Это у нас семейное». Любовь Алексеевна больше 50 лет отдала медицине Нанайского района, где и продолжает работать врачом-педиатром. Харченко представят край в номинации «Золотая семья».