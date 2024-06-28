В Хабаровском крае выбрали лучшие семьи

Пять семей, которые представят Хабаровский край на Всероссийском конкурсе «Семья года», выбрали в регионе. Претендентами стали 24 пары из 13 районов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Конкурс проводится с 2016 года. каждый раз хабаровчане занимают места в какой-либо номинации. Поэтому претендентов отбирают тщательно.
«В прошлом году наша семья Демяшкиных из Хабаровского района стала первой в номинации “Сельская семья”. Всего же таких номинаций пять», — рассказала начальник главного управления социального развития губернатора и правительства края Наталия Гребенюк.
В этот раз лучшей многодетной семьей стали Сысоевы из Хабаровска. Их ценностями являются уважение и любовь, забота и взаимопомощь. У супругов — пятеро детей.
Другой пример — семья Харченко из села Троицкое. Супруги вместе 52 года. Они являются участниками полуфинала Всероссийского семейного конкурса «Это у нас семейное». Любовь Алексеевна больше 50 лет отдала медицине Нанайского района, где и продолжает работать врачом-педиатром. Харченко представят край в номинации «Золотая семья».
Лучшей сельской семьей в этот раз стали Фищенко из села Датта, молодой — Гринь из Советской Гавани. А в номинации «Семья — хранитель традиций» победила национальная семья Веткан из села Булава.
Итоги финала Всероссийского конкурса подведут в августе.