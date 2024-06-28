Сергей Кравчук: С 1 июля на маршруте № 1 будут курсировать новые автобусы

«Мы проводим работу с перевозчиками, чтобы они приобретали новые комфортные автобусы на газомоторном топливе. Это те требования, которые ставит перед нами врио губернатора Дмитрий Демешин. Сегодня мы видим, что в машинах, которые приобрели хабаровские перевозчики, есть кондиционеры, необходимые в летнюю жару, низкий пол для мам с колясками и для людей с ограниченными возможностями здоровья, информационное табло, приятный внешний вид салонов, USB-порты для зарядки телефонов. Сегодня предприниматели получили маршрутные карты, и с 1 июля на маршруте № 1 будут курсировать новые автобусы», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.