Сергей Кравчук: С 1 июля на маршруте № 1 будут курсировать новые автобусы

Сегодня мэру Хабаровска продемонстрировали общественный транспорт, который вскоре выйдет на линию. Новые машины разместили на площадке у арены «Ерофей», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
«Мы проводим работу с перевозчиками, чтобы они приобретали новые комфортные автобусы на газомоторном топливе. Это те требования, которые ставит перед нами врио губернатора Дмитрий Демешин. Сегодня мы видим, что в машинах, которые приобрели хабаровские перевозчики, есть кондиционеры, необходимые в летнюю жару, низкий пол для мам с колясками и для людей с ограниченными возможностями здоровья, информационное табло, приятный внешний вид салонов, USB-порты для зарядки телефонов. Сегодня предприниматели получили маршрутные карты, и с 1 июля на маршруте № 1 будут курсировать новые автобусы», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
20 новых автобусов, которые презентовали мэру, были приобретены ИП Артамоновым, 10 машин закупила компания «Пять звезд». Все они оранжевого цвета марки «Джонтонг», были заказаны у уже проверенного поставщика. Часть подобных автобусов уже колесят по улицам краевого центра.
«В планах у ИП Артамонова закупить еще 20 новых автобусов, у “Пяти звезд” — порядка 10. Таким образом, получается, что только эти две компании до конца года выведут на маршруты 60 абсолютно новых автобусов. Также другие перевозчики планируют приобрести 10−20 машин. Так поэтапно в городе обновляется общественный транспорт», — прокомментировал начальник управления промышленности, транспорта и связи администрации Хабаровска Владимир Ощановский.