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Трамваи в Кемерове остаются самым быстрым транспортом от Радуги до центра

Несмотря на июньское ДТП, где пострадало 140 человек и 1 погиб, люди активно пользуются трамваями.

«АиФ в Кузбассе» провёл эксперимент и выяснил, на чём быстрее можно доехать с Рудничного района до Центрального в связи с капремонтом Кузбасского моста — на машине, автобусе или трамвае. Выяснилось, что хоть трамваев сейчас и мало, доезжают до нужного места они быстрее всего.

В небольшом исследовании мы засекли время, которое понадобится, чтобы добраться от точки А (остановка «Рудник» до точки Б (остановка «Парк Ангелов») в час пик, примерно с 7:00 до 9:00.

На линии было 5 трамваев № 3, которые были забиты, однако поездка заняла всего 29 минут. На машине и автобусе пришлось добираться в два раза дольше.