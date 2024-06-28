Трамваи в Кемерове остаются самым быстрым транспортом от Радуги до центра

«АиФ в Кузбассе» провёл эксперимент и выяснил, на чём быстрее можно доехать с Рудничного района до Центрального в связи с капремонтом Кузбасского моста — на машине, автобусе или трамвае. Выяснилось, что хоть трамваев сейчас и мало, доезжают до нужного места они быстрее всего.