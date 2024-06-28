Движение у мужского монастыря в Удачном ограничат на сутки

Красноярцев предупредили об ограничении движения у мужского монастыря микрорайоне Удачный. В связи с подготовкой и проведением концерта, посвященного Дню семьи, любви и верности, с 22:00 7 июля здесь будет ограничено движение по переулку Послушников и улице Успенской. Для удобства автомобилистов там установят соответствующие дорожные знаки.