Движение у мужского монастыря в Удачном ограничат на сутки

Красноярцев предупредили об ограничении движения у мужского монастыря микрорайоне Удачный. В связи с подготовкой и проведением концерта, посвященного Дню семьи, любви и верности, с 22:00 7 июля здесь будет ограничено движение по переулку Послушников и улице Успенской. Для удобства автомобилистов там установят соответствующие дорожные знаки.
Кроме того, на улице Лесной (от ул. Благодатной, 30 до Лесной, 43а) и переулке Послушников (от ул. Вознесенской до Лесной, 55а/3) будет запрещена остановка и парковка.
Обычное движение на участках восстановится после 22:00 8 июля.