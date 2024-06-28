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Движение у мужского монастыря в Удачном ограничат на сутки

Это связано с проведением концерта.

Источник: РИА "Новости"

Красноярцев предупредили об ограничении движения у мужского монастыря микрорайоне Удачный. В связи с подготовкой и проведением концерта, посвященного Дню семьи, любви и верности, с 22:00 7 июля здесь будет ограничено движение по переулку Послушников и улице Успенской. Для удобства автомобилистов там установят соответствующие дорожные знаки.

Кроме того, на улице Лесной (от ул. Благодатной, 30 до Лесной, 43а) и переулке Послушников (от ул. Вознесенской до Лесной, 55а/3) будет запрещена остановка и парковка.

Обычное движение на участках восстановится после 22:00 8 июля.