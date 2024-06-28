В центре Москвы 30 июня временно изменится схема движения транспорта

Так, с 07:00 до 16:00 нельзя будет проехать по улице Лужники. В этот же период поочередно будет перекрываться движение на Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Гончарной, Краснохолмской, Саввинской, Ростовской и Смоленской набережных. Кроме того, движение для транспорта закроют на Малом Устьинском мосту.