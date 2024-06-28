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В центре Москвы 30 июня временно изменится схема движения транспорта

В связи с проведением велогонки La Strada 30 июня будет временно закрыто движение на нескольких улицах и набережных в центре города.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Так, с 07:00 до 16:00 нельзя будет проехать по улице Лужники. В этот же период поочередно будет перекрываться движение на Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Гончарной, Краснохолмской, Саввинской, Ростовской и Смоленской набережных. Кроме того, движение для транспорта закроют на Малом Устьинском мосту.

На участках временных ограничений будет запрещена парковка с 00:01 30 июня до окончания мероприятия.

С 08:00 29 июня до 20:00 30 июня на участке улицы Лужники будет закрыто по одной правой полосе движения в каждом направлении.

Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда. Подробная информация — на официальном сайте Центра организации дорожного движения.