Сегодня будет малооблачно и преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный 2−7 м/с.
Температура воздуха днем составит плюс 27−32 градуса.
Жара до +32°С ожидается сегодня в Беларуси
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жара до 32 градусов ожидается сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня будет малооблачно и преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный 2−7 м/с.