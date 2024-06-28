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В Новосибирске решили снести металлические заборы

НОВОСИБИРСК, 28 июня, ФедералПресс. В Новосибирске по распоряжению мэра города начнут сносить металлические заборы там, где между тротуаром и проезжей частью есть газон шириной больше метра. Ненужные ограждения уже снесли на нескольких улицах сибирской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В Кировском районе города снесено свыше 80 погонных метров металлических конструкций на улицах Ватутина и Виктора Шевелева. В самое ближайшее время будут проведены работы на 110 погонных метрах улицы Ватутина. Дорожные ограждения также демонтировали в рамках благоустройства города на улице Красина в Дзержинском районе города», — пояснили в пресс-службе.

Поводом для демонтажа ограждений стало уточнение в Госстандарте. Согласно документу если между проезжей частью и тротуаром есть газонная часть шириной более одного метра, то заборы ставить не надо.

Общественники уже не раз собирали адреса огороженных мест и отправляли их чиновникам, чтобы привлечь внимание к проблеме ненужных ограждений, которые портят вид сибирской столицы.

Напомним, что несколько лет назад на Урале наблюдалась аналогичная ситуация. Местные власти снесли ненужные заборы.