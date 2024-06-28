В Новосибирске решили снести металлические заборы

НОВОСИБИРСК, 28 июня, ФедералПресс. В Новосибирске по распоряжению мэра города начнут сносить металлические заборы там, где между тротуаром и проезжей частью есть газон шириной больше метра. Ненужные ограждения уже снесли на нескольких улицах сибирской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.