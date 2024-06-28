На День города во Владивостоке выступит Иван Панфилов

Всего на празднике выступят четыре именитых артиста. На это из бюджета выделили 7,5 миллиона рублей. Панфилова знают по песням «Море воды», «Любимая моя» и «Обыкновенная мечта». На сцене компанию ему составят IOWA (песни «Улыбайся», «Плохо танцевать», «Маршрутка») и участник телешоу на Первом канале «Голос» (12+) Антон Токарев.