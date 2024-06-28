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На День города во Владивостоке выступит Иван Панфилов

Он составит компанию певице IOWA и финалисту «Голоса» Антону Токареву.

Источник: Комсомольская правда

Известный исполнитель Иван Панфилов выступит на Дне города во Владивостоке 6 июля. Также хедлайнерами вечера станут популярные певцы IOWA и Антон Токарев, передает «Комсомольская правда — Владивосток».

Всего на празднике выступят четыре именитых артиста. На это из бюджета выделили 7,5 миллиона рублей. Панфилова знают по песням «Море воды», «Любимая моя» и «Обыкновенная мечта». На сцене компанию ему составят IOWA (песни «Улыбайся», «Плохо танцевать», «Маршрутка») и участник телешоу на Первом канале «Голос» (12+) Антон Токарев.

Напомним, что суммарно празднование обойдется в 18 миллионов 535 тысяч рублей. На разработку вечерней программы уйдет 8 миллионов 158 тысяч рублей, а на дневную — 850 тысяч рублей.

Развлекательная программа и расписание мероприятий пока неизвестно.

Ранее «КП» писала о Дне молодежи: он пройдет на набережной Цесаревича 29 июня, в субботу.

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