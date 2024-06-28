Стали известны подробности смертельной аварии под Красноярском

Появились подробности смертельной аварии в Емельяновском районе, возле «Путинского моста», в которую попали сразу несколько автомобилей.
В ГИБДД по Красноярскому краю корреспонденту «КП»-Красноярск рассказали, что утром вблизи моста Енисей на глубоком обходе Красноярска столкнулись четыре машины: два грузовика и столько же легковушек. Предварительно, мужчина за рулем грузового «Вольво» ехал со стороны Березовки и вылетел на «встречку». Там он «протаранил» грузовик «Фотон» и «Жигули», а также задел по касательной «Камри».
Уже известно, что водители «Фотона» и «Жигулей» погибли на месте, а шофера второго грузовика увезли в больницу. Другой информации пока нет.
На аварийном участке (28 километр автодороги Р-255) организовано реверсивное движение. Водителей просят по возможности выбирать объездные пути.
На месте происшествия, помимо полицейских работают и сотрудники МЧС. Они уже потушили загоревшиеся после лобового столкновения автомобили. Напомним, возгорание распространилось на площади 80 квадратных метров.