Стали известны подробности смертельной аварии под Красноярском

В ГИБДД по Красноярскому краю корреспонденту «КП»-Красноярск рассказали, что утром вблизи моста Енисей на глубоком обходе Красноярска столкнулись четыре машины: два грузовика и столько же легковушек. Предварительно, мужчина за рулем грузового «Вольво» ехал со стороны Березовки и вылетел на «встречку». Там он «протаранил» грузовик «Фотон» и «Жигули», а также задел по касательной «Камри».