Аварий нет, но шахтёры гибнут. Какой травматизм в Кузбассе за прошлый год?

В шахте всегда важна была дисциплина. Если соблюдать все правила, то можно жить без аварий. Это я на своём опыте могу утверждать: более 20 лет бригадиром был, ни одной тяжёлой травмы в моём коллективе не было, потому что всегда жёстко требовал за дисциплину и за порядок. Но аварии как случались, так и будут случаться. Поначалу после трагедии шахтёры соблюдают все требования, потом постепенно расслабляются, а через несколько лет и вовсе приходят новые люди, не пуганные, закрывают глаза на превышения по газу. Вы же на красный свет не ездите по дороге? Тут же датчик метана горит красным, а вы продолжаете работать. Так нельзя!